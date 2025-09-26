تحذيرات من "أمن زائف" في المطارات الألمانية وسط تصاعد تهديدات المسيرات



برلين- (د ب أ)

حذر رئيس لجنة الإشراف على نشاط أجهزة الاستخبارات في البرلمان الألماني (بوندستاج) من مخاطر الشعور بـ"أمن زائف" في المطارات الألمانية، وذلك على خلفية حوادث رصد طائرات مسيرة فوق عدة مطارات دنماركية.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، مارك هينريشمان، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "المطارات تعد نقاطا محورية في بنيتنا التحتية الحيوية، وهي معرضة بشكل متزايد لهجمات هجينة، بدءا من الطائرات المسيرة وصولا إلى الهجمات الإلكترونية... يجب ألا ننخدع بشعور زائف بالأمان، بل يجب أن نصبح أكثر قدرة على المقاومة ونتفاعل بسرعة أكبر مع هذه التهديدات"، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لحماية البنية التحتية الحساسة، وخاصة المطارات.

وتتزامن هذه التحذيرات مع إعلان السلطات الدنماركية عن رصد طائرات مسيرة فوق عدة مطارات في البلاد خلال الأيام الأخيرة، دون توفر أدلة واضحة حتى الآن على هوية الجهة المسؤولة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أمس الخميس في البوندستاج عن خطة لتطوير نظام الدفاع ضد الطائرات المسيرة وإصلاح قانون أمن الطيران.

في المقابل، انتقد خبير الأمن في حزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، بشدة ما وصفه بـ"الإخفاقات الجسيمة" في نظام الدفاع الحالي، وقال لصحف مجموعة "فونكه": "نشهد اليوم تحليقا شبه يومي للطائرات المسيرة"، مشددا على ضرورة أن تعزز ألمانيا قدراتها على رصدها والتصدي لها.

وأكد فون نوتس، وهو نائب رئيس لجنة الرقابة البرلمانية على أنشطة الاستخبارات، أن مسؤولية ذلك تقع على جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الشرطة على المستوى الاتحادي والولايات، والجيش، وأجهزة الاستخبارات، مشددا على أن خطة التعزيز يجب أن تبدأ بإعداد تقرير شامل ومشترك عن الوضع الأمني، مشيرا إلى أن مجلس الأمن المزمع تشكيله في ديوان المستشارية سيكون الجهة المعنية بتنسيق هذه الجهود.