أكسيوس: 178 نائبا بالكونجرس أبلغوا نتنياهو معارضتهم لضم الضفة

وكالات

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن 178 نائبا ديمقراطيا بالكونجرس، أعربوا في رسالة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن معارضتهم الشديدة لضم أراض بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الموقع الأمريكي خلال تقرير نشره اليوم الخميس، "إن 178 عضوا أكدوا لرئيس حكومة الاحتلال أن أي تحرك نحو ضم الضفة سيمنع التعاون الدولي لإعادة إعمار غزة ويعرض الاستقرار في الأردن للخطر".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اليهود انتشروا من أرض إسرائيل إلى أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأن "الشعب اليهودي عاد إلى الوطن القديم الذي ينتمي إليه أجداده".

وردا على سؤال خلال حوار مع المؤثر في حملة "MAGA" داينش دوسوزا: "هل تدّعي أن اليهود في إسرائيل في عهد نتنياهو هم من نسل الإسرائيليين القدماء الموصوفين في الكتاب المقدس؟"، أجاب نتنياهو: "بالتأكيد، إن الشعب اليهودي انتشر من هذه الأرض إلى مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى، لكننا لم ننسَ هذه الأرض أبدا، أبدا".

أضاف نتنياهو: "دائما كنا نقول: في العام القادم في أورشليم، في العام القادم في أورشليم، جدّي الأكبر وصل إلى هنا في القرن الـ19، ومعظم الفلسطينيين الذين يعيشون هنا اليوم جاؤوا بعد وصوله".

وتابع: "هذه هي قصّتنا: من ناحية، عودتنا إلى وطننا القديم الذي يعود إليه أجدادنا، ومن ناحية أخرى، بناء دولة أصبحت رائدة في التكنولوجيا والابتكار، نحن وادي السيليكون في الشرق الأوسط، مجتمع ديمقراطي رغم الهجمات المستمرة من دول تسعى يوميًا لتدميرنا".

وعلى صعيد متصل، هاجم نتنياهو الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، معتبرا أن من يدافع عن هذا الصحفي هم "أولئك الأشخاص يدمّرون القيم التي تمثّلها أمريكا".

وتابع: إنهم يسمّون إسرائيل الشيطان الأصغر، وأمريكا "الشيطان الأكبر"، إن المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يشعر فيه المسيحيون بالأمان هو إسرائيل، فنحن لا نكتفي بتحمل وجودهم، بل نرحب بهم، إنهم جزء من مجتمعنا، ونحن نعتني بالأماكن المقدّسة التي تُدمَر في كل مكانٍ آخر في المنطقة. ففي جميع أنحاء الشرق الأوسط، تُفجَر الكنائس، وفقا لروسيا اليوم.