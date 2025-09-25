الحوثيون: شهيدان و48 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على صنعاء

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، إن الهجوم الذي شنة العدوان الإسرائيلي اليوم الخميس، استهدف حيا سكنيا في شارع الرقاص بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي استهدف محطة ذهبان الكهربائية في صنعاء وحيا سكنيا بمنطقة حدة، كما استهدف بعدد من الغارات منطقة النهدين في مديرية السبعين.

وأكدت أن الغارات الإسرائيلية، أسفرت عن شهيدان وإصابة 48 شخصًا كحصيلة أولية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يشن غارات على اليمن، واِارت القناة 13 العبرية، إلى أن الغارات على اليمن استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن، تزامن مع الخطاب الأسبوعي لزعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي، حيث تعرضت معسكرات ومبان حكومية في صنعاء لقصف إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن 11 هجوما إسرائيليا من البحر والجو استهدف المواقع الحوثية، بعد يوم من استهداف مسيرة يمنية فندقا في إيلات ما أسفر عن إصابة 23 إسرائيليا.