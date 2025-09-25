إعلان

عبد العاطي يطالب بفك الحصار عن مدينة الفاشر السودانية

كتب : مصراوي

11:51 ص 25/09/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

وكالات

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري لرباعية السودان (مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة)، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد عبد العاطي على دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية، مؤكداً على ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع، وأنه لا يمكن فرض أي ترتيبات على الشعب السوداني الشقيق.

وأعرب وزير الخارجية عن القلق من الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية بمدينة الفاشر، مطالبا بفك الحصار بصورة فورية، وجدد دعم مصر الكامل لمؤسسات الدولة السودانية.

بدر عبد العاطي فك الحصار عن مدينة الفاشر مدينة الفاشر السودانية وزير الخارجية المصري الاجتماع الوزاري لرباعية السودان

