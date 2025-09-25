إعلان

ترامب يستقبل الرئيس التركي في البيت الأبيض

كتب : مصراوي

11:47 ص 25/09/2025

واشنطن - (أ ب)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض اليوم الخميس، لأول مرة منذ عام 2019، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ومن المتوقع أن تركز الزيارة على التجارة الثنائية والصفقات العسكرية، بما في ذلك حصول تركيا المحتمل على مقاتلات أمريكية.

وكان ترامب قد قام في فترة رئاسته الأولى باستبعاد تركيا من برنامج المقاتلات إف -35 ، بعدما قامت بشراء نظام دفاعي جوي من روسيا.

لكن ترامب منح تركيا الأسبوع الماضي أملا بشأن قرب التوصل لحل للمسألة أثناء إعلانه عن زيارة أردوغان.

ومن المرجح أن تشمل أجندة المباحثات الأزمات العالمية الحالية مثل الحرب في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا.

