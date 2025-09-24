الرئيس الإيراني: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي.. ونتنياهو مجرم حرب

وكالات



قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه خلال العامين الماضيين شهدنا إبادة بقطاع غزة، وانتهاك لسيادة لبنان، ودمارا في سوريا، وقتلا في اليمن.



ووصف بزشكيان، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في يونيو الماضي، بأنها مثلت خيانة جسيمة للدبلوماسية.



وأشار الرئيس الإيراني، "إلى أن النظام الأسرائيلي ورعاته لا يكتفون بالتطبيع بوسائل سياسية، بل يريدون فرض وجودهم بالقوة السافرة، وينبغي ألا يكون هناك مكان لإراقة الدماء في منطقة الشرق الأوسط".



وأكد الرئيس الإيراني، أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، أو تصنيع أسلحة نووية بناء على أوامر قادتها وسلطتها الدينية.



وجدد إدانته للاعتداء الذي ارتكبه النظام الإسرائيلي على قطر، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب.