الرئيس العراقي: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير لا يليق بنا كبشر

كتب : مصراوي

04:57 ص 24/09/2025

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد

وكالات

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إيران وتركيا لمراعاة عدم الإضرار بموارد العراق المائية.

وقال الرئيس العراقي، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير لا يليق بنا كبشر، مؤكدا على أنه يجب إيقاف ما يحدث في غزة فورا.

وتابع الرئيس العراقي: "ندعو إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك إسرائيل".

ورحب الرئيس العراقي بالاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، وفقا لما ذكرته العربية.

وانطلقت الثلاثاء في نيويورك، أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة العشرات من زعماء العالم، في نسخة تهيمن عليها قضايا بارزة.

وتفتتح هذه الدورة المناقشات التي تستمر حتى السبت المقبل قبل أن تُختتم يوم الإثنين 29 سبتمبر الجاري.

