طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم بلاده، معتبرًا أن سقوطه يعني أن البديل هو التطرف.

واستهل عون كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعبارة "أتحدث عن السلام وبعض أهلي يُقتلون"، واختتمها بالعبارة ذاتها.

وقال عون، إنّه باسم الهوية الدينية شهدت العديد من الدول انفجارات، معتبرًا أن نجاح لبنان يجعل تجربته الحياتية نموذجًا للجميع، مشيرا إلى أن بلاده بدأت تنفيذ برنامج متدرج للتعافي الاقتصادي.

وعن الوضع في جنوب لبنان أوضح عون أن حالة عدم الاستقرار مستمرة، لافتًا إلى أن بلاده تعاني نزوحًا هو الأكبر في التاريخ نسبةً إلى عدد السكان.

وطالب عون بتوفير المقدرات اللازمة للقوات المسلحة للدفاع عن أرض الوطن، قائلًا إن "لبنان لا يطلب امتيازًا، إنما مسؤولية دولية"، مؤكدا سعي بيروت إلى تعاون مع سوريا يتجاوز أعباء الماضي.

