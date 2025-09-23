أمير دولة قطر عن إسرائيل: كيف يزورون بلادنا ويخططون لقصفها؟

وكالات

قال أمير دولة قطر، الأمير تميم بن حمد، إن منطق النظام الدولي تراجع أمام منطق القوة يعني سيادة حكم الغاب، معتبرًا أن التسامح مع مرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية ضعف وعاجزا ويجب إعادة الفاعلية للشرعية الدولية.

وأضاف أمير دولة قطر، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "تعرضت الدوحة لاعتداء غادر استهدف وفد حماس وسقط 6 شهداء بينهم مواطن قطري وأصيب 18 بجراح ومثل هذا العدوان خرق سافر للأعراف الدولية".

وأكد أمير دولة قطر، أن العدوان على الدوحة يمثل اعتداء على دولة وساطة وصانعة السلام، مشيرا إلى "أن قطر تستضيف بصفتها دولة وساطة وفودا من حركة حماس وإسرائيل، ونجحت في تحرير 148 من الأسرى".

وتساءل أمير دولة قطر: "كيف يزورون بلادنا ويخططون لقصفها؟"، مؤكدًا أنه أصبح من الصعب التعامل مع هذه الذهنية.

وأشار إلى أن هدف حكومة إسرائيل الحقيقي، هو تدمير غزة وتهجير سكانها لأنه يؤمن بما يسمى إسرائيل الكاملة، متابعًا: "لم يعهد هناك شك في أن التطهير العرقي وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب".

وذكر أمير دولة قطر: "أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية والدول العربية والإسلامية حذرت من عواقب هذا الوهم الخطير"، مشيرًا إلى أن نتنياهو يفتخر أمام شعبه بمنع إقامة دولة فلسطينية ومنع تحقيق السلام.

وأوضح أن إسرائيل أصبحت لا تكتفي بالتسويات والهدن، بل تريد أن تفرض إرادتها على محيطها العربي، لافتًا إلى أن كل من يعترض على الأفكار الإسرائيلية هو عندهم إما إرهابي أو معاد للسامية.

وأعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتضامن العالمي مع قطر، بما في ذلك بيان مجلس الأمن الذي أدان العدوان بالإجماع، مؤكدًا أن الدوحة انخرطت في وساطة شاقة لوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات لغزة.

واستنكر أمير دولة قطر، ما يقوم به رئيس حكومة إسرائيل، قائلاً "أنه يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين يقصد فعلا أن تتدخل إسرائيل حيثما شاءت ومتى شاءت".

وثمن أمير دولة قطر، دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيًا باقي دول العالم على الاعتراف.