رسميا.. إسبانيا تفرض حظرا على شحنات الأسلحة إلى إسرائيل

كتب : مصراوي

08:53 م 23/09/2025

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

(د ب أ)


فرضت إسبانيا رسميا اليوم الثلاثاء حظرا تاما على الأسلحة إلى إسرائيل كجزء من حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى "وقف الإبادة الجماعية في غزة".


ووافق مجلس الوزراء الإسباني على المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ فورا، بعد أن أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل أسبوعين، وتم بالفعل إقرار الإجراءات الأخرى، بما في ذلك حظر دخول عدد من الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.


ويحظر المرسوم تجارة الأسلحة، وكذلك السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تكون مفيدة للجيش الإسرائيلي.


كما يحظر عبور الوقود المتجه إلى إسرائيل عبر الموانئ أو المجال الجوي الإسباني إذا كان من الممكن استخدامه لأغراض عسكرية.


ويحظر أيضًا دخول عدة وزراء إسرائيليين، وتمويل إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

إسبانيا إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة مجلس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

