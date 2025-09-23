إعلان

بسبب تهديد حكومي.. ترامب يلغي اجتماع البيت الأبيض مع الديمقراطيين

كتب : مصراوي

08:41 م 23/09/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ الاجتماع المقرر هذا الأسبوع مع قيادات الحزب الديمقراطي في الكونجرس، رافضا التفاوض بشأن مطالبهم المتعلقة بزيادة تمويل برامج الرعاية الصحية ضمن صفقة تهدف إلى تجنب إغلاق محتمل للحكومة الفيدرالية.

وفي منشور مطوّل على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، رفض ترامب اللقاء الذي كان البيت الأبيض قد وافق عليه في اليوم السابق.

كان من المفترض أن يكون هذا أول لقاء يجمع الرئيس ترامب الجمهوري بزعماء الحزب الديمقراطي، والسيناتور تشاك شومر والنائب حكيم جيفريز، منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكتب ترامب في المنشور: "لقد قررت أن أي اجتماع مع قادة الكونجرس من طرفهم لن يكون مثمرا بأي حال".

وقال ترامب إن الديمقراطيين "يهددون بإغلاق حكومة الولايات المتحدة" ما لم يوافق الجمهوريون على زيادة التمويل للرعاية الصحية لفئات من الناس كان قد انتقدها سابقا.

ولم يغلق ترامب الباب أمام لقاء مستقبلي مع القادة الديمقراطيين، لكنه حذر من "مرحلة طويلة وقاسية" ما لم يتخل الديمقراطيون عن مطالبهم لإنقاذ تمويل الرعاية الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب البيت الأبيض اجتماع البيت الأبيض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الأوقاف: رصدنا عمل الأئمة في مِهن لا تليق.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي - حوار