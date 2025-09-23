قطر: قطاع غزة مدمر بالكامل والضفة الغربية تتعرض لعنف وحشي



وكالات

قال وزير الدولة في الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة مدمر بالكامل والضفة الغربية تتعرض لعنف وحشي.

وأضاف المريخي، خلال كلمة له أمام مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، أن الحملة العسكرية الإسرائيلية استهدفت العديد من بلدان المنطقة بما فيها بلدي.

وتابع: "نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عدوانها المارق على قطر".

وكانت أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، انطلقت، مساء الاثنين، في مدينة نيويورك،، وسط ترقب لمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وفقا لروسيا اليوم.

ويشارك في المؤتمر، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية، وفرنسا، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.