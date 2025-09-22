الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب وشقيقها

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسه السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة، إن "القتل والرعب هو واقع أطفال غزة منذ أكثر من 700 يوم".

وأضافت بيربوك خلال كلمتها: "عائلات الأسرى ينتظرون عودة أحبائهم، ولا يمكن السماح بتكرار أهوال غزة مرة أخرى".

وأكدت الجمعية العامة: "العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب وشقيقها، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يحل بحرب دائمة أو إرهاب متكرر".

وتابعت: "للفلسطينيين حق العيش في دولتهم دون ترهيب، وحل الدولتين حق وليس مكافأة لهم، ويجب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة".

وأكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يجب على حركة المقاومة الإسلامية حماس إلقاء السلاح وإنهاء حكمها في غزة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميًا، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وذلك خلال مؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين.

وقال ماكرون في كلمته: "نجتمع اليوم لأن الوقت حان للافراج عن 48 أسيرًا تحتجزهم حركة حماس، ووقف الحرب في قطاع غزة، لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

أكد الرئيس الفرنسي، أن الوقت قد حان لوقف الحرب الدائرة في غزة، مشددًا على أن وعد إقامة دولة فلسطينية لا يزال غير مكتمل منذ عقود.

وقال ماكرون: "نحن نتحمل مسؤولية جماعية عن فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن وحشية هجوم السابع من أكتوبر صدمت إسرائيل والعالم.

وشدد ماكرون على ضرورة أن يسود القانون أمام منطق القوة، داعيًا إلى السلام في فلسطين، ومعتبرًا أن الوقت قد حان لإحلال سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع الرئيس الفرنسي: "حان وقت الاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكدا: "علينا أن نعترف بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في عزلة، كما أن اتفاقات أبراهام وكامب ديفيد قد تكون معرضة للخطر بسبب إسرائيل".

وأضاف ماكرون: "وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين، ونتحمل مسؤولية جماعية في فشل بناء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط".