إدارة ترامب تلغي مسحًا سنويًا عن انعدام الأمن الغذائي.. ما السبب؟

05:01 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

وكالات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغت مسحًا سنويًّا تُجريه وزارة الزراعة عن انعدام الأمن الغذائي، لتنهي بذلك جهودًا استمرت لعقود لمعرفة عدد الأمريكيين الذين يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء.

وقالت وزارة الزراعة، إن المسح أصبح مسيسًا إلى حد مبالغ فيه ولم تعد هناك حاجة إليه، لكنها أوضحت أن نسخة العام الماضي ستصدر في أكتوبر.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن متحدث باسم الوزارة قوله إن المسح المقرر لهذا العام لن يُجرَى.

وأضافت الصحيفة أن إلغاء المسح يأتي وسط تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتخفيضات في الآونة الأخيرة على برامج اتحادية للمساعدات الغذائية، وفقا للغد.

