زيلينسكي يفرض عقوبات على سياسيين موالين لروسيا في مولدوفا

10:34 م السبت 20 سبتمبر 2025

فولوديمير زيلينسكي

كييف - (د ب أ)

قبل أسبوع واحد من الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على سياسيين موالين لروسيا في الدولة المجاورة.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة بثها اليوم السبت إن هذه الإجراءات العقابية موجهة "ضد أشخاص يزعزعون استقرار مولدوفا لخدمة مصالح موسكو".

وأضاف: "أوكرانيا تدعم مولدوفا، ونحن مهتمون باستقرار جارنا ونجاحه".

وتتضمن القائمة 11 اسما من بينهم إفجينيا جوتول، حاكمة إقليم جاجاوزيا المتمتع بالحكم الذاتي في مولدوفا، والتي أقامتها موسكو لمعارضة الرئيسة المولدوفية الموالية لأوروبا مايا ساندو.

وتعتبر هذه العقوبات رمزية أكثر من كونها عملية، إذ إنها تعني فقط منع هؤلاء الأشخاص من القيام بأي نشاط اقتصادي في أوكرانيا.

ومنذ فترة طويلة، يشهد البلد الصغير الواقع بين أوكرانيا ورومانيا جدلا بين القوى الموالية لأوروبا وتلك الموالية لروسيا حول المسار السياسي لمولدوفا.

وتعد مولدوفا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب تضغط بروكسل ودول مثل ألمانيا من أجل استمرار التقارب.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن حزب "العمل والتضامن" بزعامة ساندو قد يصبح مرة أخرى القوة الأكبر في الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر، لكنه لن يتمكن من الحكم بمفرده.

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا روسيا مولدوفا
