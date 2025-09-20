إعلان

قطر تسلم رسالة لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن اعتداء إسرائيل على أراضيها

04:35 م السبت 20 سبتمبر 2025

الهجوم الإسرائيلي على قطر

الدوحة/ مونتريال- ( د ب أ)

سلمت دولة قطر، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، تتعلق بالاعتداء المسلح الذي ارتكبته إسرائيل ضد مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة بتاريخ التاسع من الشهر الجاري وأسفر عن سقوط عدد من "الشهداء" والجرحى.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، قام بتسليم الرسالة عيسى عبدالله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأشارت الرسالة إلى أن هذا "الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي"، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي.

