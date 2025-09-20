إعلان

روسيا تقصف أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة ومقتل 3 أشخاص

12:55 م السبت 20 سبتمبر 2025

طائرة مسيرة

كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن روسيا شنت موجة أخرى من الغارات الجوية على عدة مناطق أوكرانية، الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

وقال الجيش البولندي على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، في أعقاب سلسلة من التوغلات الروسية في أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الأيام الأخيرة "شدة الهجمات والقرب من الحدود الغربية لأوكرانيا دفعت الدفاعات الجوية البولندية إلى "الاستعداد الأقصى".

وأضاف زيلينسكي أن الجيش الروسي استخدم 40 من الصواريخ وصواريخ كروز وحوالي 580 طائرة بدون طيار في الهجمات.

وكانت كييف قد حصلت على مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من دول غربية، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين دول الناتو وموسكو.

