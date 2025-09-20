ترامب يعلن مقتل 3 أشخاص خلال استهداف سفينة تهريب في المنطقة الجنوبية

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ قوات بلاده استهدفت سفينة لتهريب مواد محظورة ضمن نطاق عمل القيادة الجنوبية الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص خلال العملية.

وأوضح ترامب أنّ القوات الأمريكية تواصل جهودها في مواجهة أنشطة التهريب بالمنطقة، مشيرًا إلى أنّ العملية جاءت في إطار التصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن القومي.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".