أمريكا تبلغ فرنسا رفضها أي اعتراف بدولة فلسطين

11:06 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وقال روبيو في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، إن مثل هذه الخطوة ستُعد "مكافأة لحركة حماس على ما قامت به في السابع من أكتوبر"، مشددًا على أنها ستعرقل في الوقت نفسه الجهود المبذولة لإعادة جميع الأسرى.

وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا قد أعلنت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، في خطوة تهدف للضغط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

لكن تقارير أشارت إلى أن لندن قد تتراجع عن هذا الموقف إذا التزمت إسرائيل بعملية سلام طويلة الأمد وخففت من الأزمة الإنسانية في القطاع.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أمريكا ترفض الاعتراف بدولة فلسطين جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي إعادة جميع الأسرى حماس
