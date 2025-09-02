ترامب يعلن نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية إلى ولاية ألاباما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، أن مقر قيادة الفضاء الأمريكية سيتم نقله إلى مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما، مؤكدًا أن القرار سيوفر آلاف فرص العمل.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: "يسعدني أن أبلغكم أن مقر قيادة الفضاء الأمريكية سينتقل إلى موقع جميل يسمى هانتسفيل في ألاباما، والذي سيُعرف إلى الأبد من هذه النقطة فصاعدًا باسم مدينة الصواريخ"، مضيفًا أن هذه الخطوة ستخلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل في الولاية.

وتعد قيادة الفضاء الأمريكية قيادة مشتركة ومنفصلة عن الفرع العسكري لقوة الفضاء الأمريكية، وتتخذ حاليًا من كولورادو سبرينغز مقرًا لها، وكان قد تقرر خلال إدارة ترامب الأولى نقلها إلى ألاباما، غير أن تقريرًا لمكتب المحاسبة الحكومية (GAO) عام 2022 كشف عن "عيوب كبيرة في الشفافية والمصداقية" في عملية صنع القرار داخل القوات الجوية الأمريكية. وفي عام 2023، قرر الرئيس السابق جو بايدن الإبقاء على المقر في كولورادو، ما أثار غضب مشرعي ولاية ألاباما.

وشكر ترامب في تصريحاته ولاية كولورادو على استضافتها المقر خلال الفترة الماضية، لكنه انتقد نظام التصويت بالبريد المعتمد في الولاية، واصفًا الانتخابات هناك بأنها "مزورة تلقائيًا"، على حد تعبيره.