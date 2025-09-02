إعلان

نتنياهو: مرحلة الحسم بدأت وما بدأ في غزة يجب أن ينتهي فيها

09:55 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

وكالات

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إن إسرائيل دخلت ما وصفها بـ"مرحلة الحسم" في حربها، مؤكداً أن "ما بدأ في غزة يجب أن ينتهي في غزة".


وأضاف نتنياهو في تصريحات له: "سنقود إسرائيل إلى نصر جارف، ونقاتل في حرب شرعية ولن ننسى ما جرى في السابع من أكتوبر"، مشددًا على أن حكومته تعمل على هزيمة حركة حماس.


وتابع أن الجيش الإسرائيلي "كسر المحور الإيراني في غزة ولبنان"، مشيدًا بدور الجنود بالقول: "لقد منحونا القوة وأثق بهم، وسننتصر".


وأكد نتنياهو أن المرحلة الحالية تمثل الحسم في مسار الحرب، وأن الهدف المركزي يبقى هزيمة حماس بشكل كامل.



نتنياهو غزة الحكومة الإسرائيلية
