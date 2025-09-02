رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن بدء العملية البرية في مدينة غزة

وكالات

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بدء العملية العسكرية البرية في مدينة غزة.

وخلال خطاب أمام جنود الاحتياط الذين تكم استدعاؤهم في الأسابيع الماضية، قال زامير إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيزيد ويعزز ضرباته وعملياتهم، مضيفا "لقد بدأنا بالفعل العملية البرية في غزة".

بدوره، وجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى جنود الالحتياط، معربا فيها عن تقديره العميق تجاه الجنود وعائلاتهم، موضحا أن "نحن الآن أمام مرحلة حاسمة، أؤمن بكم وأثق بكم".

وأضاف نتنياهو في تصريحات له: "سنقود إسرائيل إلى نصر جارف، ونقاتل في حرب شرعية ولن ننسى ما جرى في السابع من أكتوبر"، مشددًا على أن حكومته تعمل على هزيمة حركة حماس.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي "كسر المحور الإيراني في غزة ولبنان"، مشيدًا بدور الجنود بالقول: "لقد منحونا القوة وأثق بهم، وسننتصر".

وأكد نتنياهو أن المرحلة الحالية تمثل الحسم في مسار الحرب، وأن الهدف المركزي يبقى هزيمة حماس بشكل كامل.