القوات الإسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين وتقتحم 150 منزلا بشمال الضفة

رام الله (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 10 مواطنين فلسطينيين ، واقتحمت 150 منزلا خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق نابلس بشمال الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وأمنية قولها إن "الاقتحام بدأ فجر اليوم ، وأسفر حتى اللحظة عن اعتقال أكثر من 10 مواطنين، ومداهمة أكثر من 150 منزلا وتفتيشها، واقتحام مقبرة القرية".

وأشارت الوكالة إلى أن "آليات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في ساعات الفجر، وما زال الاحتلال يفرض حظرا للتجوال على القرية، والاقتحام ما زال مستمرا".