إعلان

القوات الإسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين وتقتحم 150 منزلا بشمال الضفة

03:54 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

رام الله (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 10 مواطنين فلسطينيين ، واقتحمت 150 منزلا خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق نابلس بشمال الضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وأمنية قولها إن "الاقتحام بدأ فجر اليوم ، وأسفر حتى اللحظة عن اعتقال أكثر من 10 مواطنين، ومداهمة أكثر من 150 منزلا وتفتيشها، واقتحام مقبرة القرية".

وأشارت الوكالة إلى أن "آليات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في ساعات الفجر، وما زال الاحتلال يفرض حظرا للتجوال على القرية، والاقتحام ما زال مستمرا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات الإسرائيلية إسرائيل فلسطين الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح