إعلان

الخارجية القطرية: خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد

02:00 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية القطرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدوحة ( د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك رد إسرائيلي على مقترح وقف حرب غزة.


ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قوله في مؤتمر صحفي اليوم، إن خطة إسرائيل لاحتلال غزة "تضع الجميع أمام تهديد، بمن فيهم الأسرى".


وأشار الأنصاري، إلى أنه لا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة ،لافتًا إلى أن المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل.


وأكد الأنصاري أنه "لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية، موضحًا أن خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة.


كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية، على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية القطرية خطة إسرائيل لاحتلال غزة احتلال غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح