الخارجية القطرية: خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد

الدوحة ( د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنه ليس هناك رد إسرائيلي على مقترح وقف حرب غزة.



ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قوله في مؤتمر صحفي اليوم، إن خطة إسرائيل لاحتلال غزة "تضع الجميع أمام تهديد، بمن فيهم الأسرى".



وأشار الأنصاري، إلى أنه لا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة ،لافتًا إلى أن المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل.



وأكد الأنصاري أنه "لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية، موضحًا أن خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة.



كما شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية، على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.