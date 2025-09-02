ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1124 قتيل و3251 مُصاب

وكالات

أفاد الهلال الأحمر الأفغاني، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 1124 شخص، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.



وأعلن الهلال الأحمر الأفغاني، إصابة ما لا يقل عن 3251 شخص وتدمير أكثر من 8 آلاف منزل جراء الزلزال.



وضرب أحد أسوأ الزلازل في أفغانستان ، بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات (6 أميال).



وأعاقت التضاريس الجبلية والطقس العاصف جهود رجال الإنقاذ للوصول إلى المناطق النائية على طول الحدود الباكستانية حيث دمر الزلزال منازل من الطوب اللبن.