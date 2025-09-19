الاتحاد الأوروبي: بوتين يختبر عزم الغرب ويجب ألا نظهر الضعف

وكالات

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن انتهاك المجال الجوي لإستونيا من قِبل الطائرات العسكرية الروسية استفزاز خطير للغاية.

وحذرت كالاس، اليوم الجمعة، من أن انتهاك روسيا للمجال الجوي لإستونيا يزيد من تصعيد التوترات في المنطقة.

وتابعت المسؤولة الأممية: "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بويتن) يختبر عزم الغرب ويجب ألا نظهر الضعف".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت حكومة إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأن 3 طائرات عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي اليوم وسط أجواء متوترة بشكل متزايد على الجناح الشرقي للحلف.

وذكرت الحكومة، أن الطائرات المقاتلة الثلاث من طراز ميج-31 دخلت المجال الجوي الإستوني دون إذن وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة، مضيفة أنها قدمت احتجاجًا إلى أعلى دبلوماسي روسي في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

تأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من دخول أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي، مما دفع طائرات حلف الناتو إلى إسقاط بعضها، وقال مسؤولون غربيون إن روسيا كانت تختبر استعداد التحالف وعزمه، بحسب "رويترز".







