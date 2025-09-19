سيناتور أمريكي يتهم واشنطن بدعم نتنياهو في حملة التطهير العرقي بغزة

وكالات

قال السيناتور الأمريكي فان هولين، إن الإدارة الأمريكية تعطي شيكا على بياض لحكومة بنيامين نتنياهو، وتدعمه في حملة التطهير العرقي داخل غزة.

وانتقد هولين، أسلوب إسكات الأصوات المتابعة من حكومة إسرائيل بشأن اعتبارهم الذي أن أي انتقاد لتل أبيب يعتبر معاد للسامية.

وأشار السيناتور الأمريكي، إلى أن شهادات الجنود الإسرائيليين عن تفجير منازل داخل قطاع غزة، تظهر الهدف الحقيقي لحكومة نتنياهو وهو منع عودة السكان كعقاب جماعي.

وكان فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين بعد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

ورفضت ممثلة البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، مشروع قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، للتصويت على المقترح.

وقالت ممثلة أمريكا، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس هي من بدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023، زاعمة أنه تستخدم المدنيين أدوات لتحقيق أهدافها.

وادعت أن حماس هي المسئول عن تجوع الأسرى في قطاع غزة، مضيفة "مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن فيه عيوب، لأن إسرائيل قبلت بشروط إنهاء الحرب وحماس هي التي ترفض".

وذكرت بأن مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن، يساوي بين إسرائيل والمقاومة وهذا غير ممكن، لأن حماس تتحمل مسؤولية عدم وصول المساعدات إلى محتاجيها في غزة.