بقوة 7.8 ريختر.. زلزال عنيف يضرب شرق روسيا وتحذيرات من تسونامي

وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، الخميس، الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، بحسب ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، مما أثار حالة من القلق في المنطقة دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة من خطر حدوث موجات تسونامي.

ووقع الزلزال على بعد 128 كيلومتراً شرق مدينة بيتروبافلوفسك - كامشاتسكي، عند عمق ضحل لا يتجاوز 10 كيلومترات، ما يزيد من احتمال تأثيره على سطح الأرض، بحسب ما أوضح الخبراء.

وأعقب الزلزال صدر تحذير رسمي من مركز الإنذار من التسونامي في الولايات المتحدة والمحيط الهادئ، الذي نبه إلى إمكانية تشكل أمواج بحرية عالية وخطرة قد تضرب السواحل القريبة خلال الساعات القادمة.