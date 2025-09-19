إعلان

بقوة 7.8 ريختر.. زلزال عنيف يضرب شرق روسيا وتحذيرات من تسونامي

12:14 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

مقياس ريختر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، الخميس، الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، بحسب ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، مما أثار حالة من القلق في المنطقة دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة من خطر حدوث موجات تسونامي.

ووقع الزلزال على بعد 128 كيلومتراً شرق مدينة بيتروبافلوفسك - كامشاتسكي، عند عمق ضحل لا يتجاوز 10 كيلومترات، ما يزيد من احتمال تأثيره على سطح الأرض، بحسب ما أوضح الخبراء.

وأعقب الزلزال صدر تحذير رسمي من مركز الإنذار من التسونامي في الولايات المتحدة والمحيط الهادئ، الذي نبه إلى إمكانية تشكل أمواج بحرية عالية وخطرة قد تضرب السواحل القريبة خلال الساعات القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقياس ريختر زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي زلازال روسيا تسونامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون