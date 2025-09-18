إعلان

تحطم مروحية عسكرية أمريكية في قاعدة لويس- ماكورد المشتركة

11:52 م الخميس 18 سبتمبر 2025

تحطم مروحية عسكرية أمريكية في قاعدة لويس- ماكورد ا

(أ ب)

قال مسؤولون بالجيش الأمريكي اليوم الخميس، إن مروحية عسكرية تابعة لقاعدة لويس-ماكورد المشتركة تحطمت أثناء مهمة تدريب روتينية في ولاية واشنطن قرب القاعدة، ولم ترد أنباء فورية عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها أو حالتهم.

وقال مسؤول عسكري في بيان، إن المروحية تحطمت حوالي الساعة 2100 أمس الأربعاء، وتسبب التحطم في حريق غابات محدود امتد إلى فدان واحد بحلول صباح اليوم، حسبما ذكرت إدارة الموارد الطبيعية في واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم الجيش روث كاسترو لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن "مهمة بحث جارية حاليا" تتضمن "الأفراد الأكثر خبرة ومهارة في التعامل مع الموقف"، مضيفة أنهم يتعاونون بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن المروحية.

