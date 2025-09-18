إعلان

مقتل وإصابة 32 شخصًا في انفجارين بجنوب غرب باكستان

09:53 م الخميس 18 سبتمبر 2025

مقتل وإصابة 32 شخصًا في انفجارين بجنوب غرب باكستان

(أ ب)

أعلن مسؤولون باكستانيون مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 24 آخرين، اليوم الخميس، جراء انفجارين بسيارتين مفخختين بفاصل ساعات في جنوب غرب باكستان المضطرب.

وأفاد المسؤول في الشرطة، إلهي بخش، بأن الهجوم الأول وقع في توربات، إحدى مناطق ولاية بلوشستان، عندما اقتحم انتحاري بسيارته قافلة أمنية.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من الأمن وإصابة 23 آخرين.

وأفاد المسؤول الحكومي، امتياز علي، بأن سيارة مفخخة أخرى انفجرت بعد ساعات قرب الحدود الأفغانية في مدينة شامان الواقعة جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الشكوك تتجه على الأرجح نحو حركة طالبان الباكستانية والانفصاليين البلوش، الذين يستهدفون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر في الولاية.

مقتل 8 أشخاص باكستان سيارة مفخخة حركة طالبان الباكستانية
