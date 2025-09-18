بعد مقتل إسرائيليين.. إسرائيل تعلق إدخال المساعدات من الأردن لغزة

علقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات إدخال المساعدات من الأردن لقطاع غزة، عقب مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار عند معبر الملك حسين اللنبي على الحدود الأردنية ـ الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، وفق هيئة البث الرسمية.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، فقد قتل شخصان يبلغان من العمر نحو 60 و20 عامًا. وتم إطلاق النار على المهاجم في الموقع وقتله.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية فتح تحقيق بحادثة إطلاق النار التي وقعت على "الطرف الآخر" من معبر الكرامة (اللنبي) أو جسر الملك حسين وأدانت الحادثة واعتبرتها "خرقا للقانون وتعريضًا لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى"، كما أعلنت اسم المتورط بتنفيذ الهجوم، وفقا لبيان صدر الخميس.

وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "بدأت الأجهزة الرسمية الأردنية تحقيقًا في حادثة إطلاق النار التي وقعت بعد ظهر اليوم على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة)، والتي يدينها الأردن ويرفضها"، واعتبرت أن الحادثة تمثل "خرقًا للقانون وتعريضًا لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى".

وأكدت الخارجية الأردنية في بيانها "موقف الأردن الثابت في إدانة كل أعمال العنف، ورفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرض مصالح الأردن ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للأذى".

وأعلنت الوزارة أنها "تتابع وبالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية أوضاع السائقين الذين عبروا الجسر اليوم لإيصال المساعدات إلى غزة لضمان عودتهم الفورية إلى الأردن".

وقالت الخارجية الأردنية في البيان: "كانت 22 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الجسر باتجاه غزة اليوم في إطار الإجراءات المتفق عليها، والتي أتاحت تسيير 8664 شاحنة مساعدات ضمن 201 قافلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ومكنت الأردن من أن يوفر خط إمداد رئيسي للمساعدات لقطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية سببها ويفاقمها العدوان"، حسب قولها.

وشددت الخارجية على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوريًّا والتوصل لوقف إطلاق نار دائم، وإطلاق تحرك دبلوماسي فاعل وفوري لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ويحمي المنطقة كلها من تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده"، على حد تعبيرها.

وأعلنت الخارجية الأردنية أن "السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقًا لإيصال المساعدات إلى غزة".