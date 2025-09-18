وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ مساعديه أن نتنياهو يتلاعب به ويفضل الحرب



وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لمساعديه إن نتنياهو يفضل القوة العسكرية على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وأنه يتلاعب به.

وأشار المسؤولون إلى أن إحباط ترمب بلغ ذروته بعد هجوم إسرائيل على مفاوضي حماس في قطر.

لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير أن العلاقة بين نتنياهو وترمب ممتازة وأي تقارير تخالف ذلك هي أخبار كاذبة.

وأضافت نقلا وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي كبير أن المصالح والقيم الأساسية للولايات المتحدة وإسرائيل متوافقة بشكل وثيق.

وقالت الصحيفة نقلا عن متحدث سابق باسم نتنياهو، أن تقارير التوتر مع ترمب مخطط لها إعلاميا لأسباب استراتيجية.

قالت صحيفة الإيكونوميست البريطانية عن مسؤولين إسرائيليين، إنه من المتوقع أن يجبر ترمب إسرائيل على وقف إطلاق النار إذا لم يكن الهجوم على حماس حاسما بعد أن بدأت إسرائيل هجوما عسكريا كبيرا في مدينة غزة التي يقطنها أكثر من مليون فلسطيني، مضيفة أن صبر الرئيس الأمريكي ينفد وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنعه أن الهجوم على مدينة غزة ضربة قاضية لحماس.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ الحكومة مرارا أن ضربة حاسمة لحماس قد تتطلب سنوات إن كانت ممكنة أصلا.

ولم تعد تصريحات ترامب تحظى بالمصداقية الكافية بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الأخص، فقبيل قيام إسرائيل ببدء ضرباتها على إيران بساعات معدودة، كان ترمب يقول إن إيران أمامها مهلة لعدة أيام وأن لا ضربات وشيكة عليها، ليُفاجأ العالم صباح الجمعة 13 يونيو الماضي بضربات إسرائيلية واسعة على العاصمة ومواقع أخرى.

كما أن مزاعم نفاد صبره تجاه نتنياهو أو الحرب الإسرائيلية على غزة رددها عدة مرات خلال الأشهر الماضية دون أي إجراء عملي لوقف الحرب أو الضغط على نتنياهو لوقفها، وفقا للغد.