ترامب يتعهد بملاحقة ممولي حركة أنتيفا بعد تصنيفها كجماعة إرهابية



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة "أنتيفا" صاحبة الشعارات المناهضة للفاشية كجماعة إرهابية، ودعا لإجراء تحقيق شامل مع مموّلي المنظمة وفقا لأعلى المعايير القانونية.

كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "يسرّني أن أبلغ العديد من الأمريكيين الوطنيين أنّني بصدد تصنيف أنتيفا، الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى".

وأضاف: "كما سأوصي بشدة بإجراء تحقيق شامل مع مموّلي أنتيفا وفقا لأعلى المعايير والممارسات القانونية"، وفقا لروسيا اليوم.

وعلق مسؤول في البيت الأبيض على قرار ترامب، إذ قال: "هذا مجرد إجراء واحد من بين العديد من الإجراءات التي سيتخذها الرئيس لمعالجة المنظمات اليسارية التي تغذي العنف السياسي".

وقبل يومين أعلن ترامب أنه يدرس إمكانية تصنيف حركة "أنتيفا" المعادية للفاشية تنظيما إرهابيا بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك.

وقال ترامب يوم الاثنين: "سأقوم بذلك إذا حصلت على التأييد من جانب الموجوين هنا"، مضيفا أنه يسعى للاطلاع على رأي المدعية العامة بام بوندي بهذا الشأن.