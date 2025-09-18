حزب الله ينعى عنصرين اغتالتهما إسرائيل في بعلبك



وكالات

نعى حزب الله عنصرين من عناصره اللذين اغتالتهما إسرائيل في بعلبك، وهما: "كمال نصر الدين رعد، و الحاج حسين سيفو شريف الحاج أكبر".

وفي بيان له قال حزب الله: "نزف إليكم استشهاد الشهيد كمال نصر الدين رعد"، مشيرا إلى أن مراسم التشييع سوف تتم عند الساعة الخامسة عصرا في مدينة بعلبك، ليوارى بعدها في ثرى جنّة شهداء المدينة.

وفي بيان ثان قال حزب الله: "تنعى المقاومة الإسلامية الشهيد على طريق القدس الحاج حسين سيفو شريف الحاج أكبر من بلدة اليمونة"، مشيرا إلى أنه سوف ينطلق التشييع من أمام مستشفى بعلبك الحكومي عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين.

وفي اعتداء جديد مساء يوم الأربعاء، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن قوات الاحتلال ألقت قنبلة حارقة فوق منطقة هورا، بين كفركلا وديرميماس، تسببت باندلاع النيران.

تأتي هذه الاعتداءات في الذكرى السنوية الأولى لـ"تفجيرات البيجر"، التي كانت إيذانا باندلاع حرب في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل انتهت بتوقيع اتفاق في نوفمبر 2024 لم تلتزم إسرائيل ببنوده وواصلت خروقاتها واعتداءاتها حتى اليوم.