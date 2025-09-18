إعلان

مقتل وإصابة 5 ضباط شرطة في إطلاق نار جنوب بنسلفانيا بالولايات المتحدة

02:13 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

الشرطة الامريكية

وكالات

قُتل 3 من ضباط الشرطة، وأُصيب 2 آخرين، في حادث إطلاق نار وقع جنوب ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات، أن 3 من ضباط الشرطة قتلوا وأصيب 2 في حادث إطلاق نار وقع جنوب ولاية بنسلفانيا، فيما هرع حاكم الولاية جوش شابيرو إلى موقع الحادث.

وذكر مفوض شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كريستوفر باريس، أن 3 من ضباط إنفاذ القانون قتلوا وأصيب 2 آخران، في إطلاق نار في بلدة كودوروس.

وأضاف باريس، أن مطلق النار لقي حتفه أيضا، وفقا لسكاي نيوز.

من جانبه قال حاكم الولاية جوش شابيرو: "نحن ننعى فقدان ثلاثة أرواح غالية ممن خدموا في هذه المقاطعة، وهذه الولاية، وهذا البلد".

وأوضحت السلطات، أن التحقيق جار في بلدة نورث كودوروس، الواقعة على بعد نحو 185 كيلومترا غرب فيلادلفيا، بالقرب من حدود ولاية ماريلاند.

وقال شاهد العيان والمقيم المحلي، ديف ميلر، إنه سمع طلقات نارية متعددة ورأى ضابطا يسقط على الطريق بعد أن أُصيب بالرصاص.

وتزداد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، كما تركزت الكثير من الحوادث في ولاية بنسلفانيا ومحيط مدينة فيلادلفيا خلال السنوات الأخيرة.

