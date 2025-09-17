المركز الوطني الأمريكي يحذر من عاصفة "جابرييل"

(أ ب)

حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي بالولايات المتحدة من بدء تشكيل العاصفة الاستوائية جابرييل، اليوم الأربعاء، في المحيط الأطلسي.

وقال المركز في بيان له اليوم، إن مركز العاصفة جابرييل يقع على بُعد أكثر من ألف ميل (1600 كيلومتر) شرق جزر ليوارد الشمالية، محملة برياح شديدة مستمرة تبلغ سرعتها 45 ميلا في الساعة (72 كيلومترا في الساعة.)

وذكر المركز أن العاصفة الاستوائية "غير الواضحة المعالم" تتجه جهة الشمال والشمال الغربي بسرعة 22 ميلا في الساعة (35 كيلومترا في الساعة)".

وتوقع المركز أن تبقى قوة العاصفة بلا تغيير يُذكر خلال اليومين القادمين، لكنه أشار إلى أن العاصفة قد تشتد خلال مطلع الأسبوع

ولم يتم إصدار أي تحذيرات أو تنبيهات، ولا توجد هناك مخاطر تؤثر على اليابسة حتى الآن، ومن المتوقع أن تبقى العاصفة جابرييل فوق المياه المفتوحة خلال الأيام القليلة المقبلة.