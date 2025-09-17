عبد العاطي: إسرائيل لن تستطيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أبدًا

وكالات

أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأربعاء، أن معبر رفح الحدودي سيبقى مفتوحا بشكل دائم لاستقبال المساعدات الإنسانية المقرر إدخالها إلى غزة، مثلما كان مفتوحا لاستقبال المرضى والمصابين من القطاع.

وخلال كلمته في مؤتمر استجابة مصر للكارثة الإنسانية، طالب عبد العاطي المجتمع الدولي بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما يتناسب مع حجم الحاجة وكذلك المجاعة التي تسبب بها جيش الاحتلال الإسرائيلي عمدا.

وأشار عبد العاطي، إلى أنت الكارثة الإنسانية في غزة ترقى إلى حرب إبادة جماعية، متعجبا من أن هناك أطفال يموتون جوعا في القرن الـ21 وسط ادّعاءات عالمية بالتمدّن والحرية.

وجدد وزير الخارجية، التأكيد على إدانة مصر للسياسات الإسرائيلية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن لا يوجد ما يجُبر الفلسطينيين على ترك أرضهم وتنفيذ مخططات الاحتلال الهادفة لإفراغ القضية من مضمونها والأرض من شعبها المناضل.

وشدد عبد العاطي، على أن الصمت تجاه ما يحدث من انتهاكات في حق الفلسطينيين جريمة والدفاع عن الباطل وأن التذرع باعتبارات سياسية لتبرير ما يجري هو عار سيلاحق كل من تقاعس عن وقفه.

وأضاف عبد العاطي: "سنحتفظ على إبقاء غزة حية، شاء من شاء وأبى من أبى.. ولن تستطيع إسرائيل مهما أوتيت من قوة أن تقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه".