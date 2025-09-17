(أ ب)



قالت السلطات الأمريكية إن سائقا اقتحم بسيارته، اليوم الأربعاء، بوابة أمنية لمبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة بيتسبرج، ثم أخرج علما أمريكيا من المقعد الخلفي وألقاه فوق البوابة قبل أن يرحل.



وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن السيارة اصطدمت بالبوابة نحو الساعة 2:40 صباحا، فيما تواصل السلطات البحث عن الرجل.



هرع محققون، وبينهم فريق من وحدة تفكيك المتفجرات، إلى موقع الحادث.



وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان نُشر على الإنترنت أن "هذا الحادث يعتبر هجوما موجها ضد المكتب، ولم يُصب أي من أفراد المكتب بأذى".



وأوضح كريستوفر جيوردانو، مساعد المدير المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرج، للصحفيين، أن "السيارة بدا أنها تحمل نوعا من الرسائل على نافذة جانبية، وأن المكتب كان يعرف الرجل مسبقا".



وأشار جيوردانو، إلى أن الرجل كان قد حضر إلى المكتب الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أسابيع قليلة لتقديم شكوى بدت غير مفهومة إلى حد كبير.