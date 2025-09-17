إعلان

صور ترامب مع إبستين المدان بالاعتداء الجنسي أمام قلعة وندسور تثير جدلًا كبيرًا

02:11 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

صور ترامب

(د ب أ)

عرض نشطاء صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رجل الأعمال الراحل المدان باعتداء جنسي جيفري إبستين، وذلك خارج قلعة وندسور أمس الثلاثاء، قبل بدء فعاليات اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي التاريخية الثانية للمملكة المتحدة.

وقالت شرطة تايمز فالي إنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص للاشتباه في قيامهم باتصالات مشبوهة بعد عرض غير مصرح به على برج بالمقر الملكي، المقرر أن يزوره ترامب اليوم الأربعاء.

وقالت كبيرة مفتشي الشرطة فيليستي باركر إن الشرطة " تتعامل مع أي نشاط غير مصرح به حول قلعة وندسور بجدية تامة".

وأضافت" نجرى تحقيقا شاملا مع شركائنا بشأن الملابسات المحيطة بالواقعة، وسنعلن عن التطورات عندما نكون في وضع يسمح بذلك".

وكان ترامب وزوجته ميلانيا قد وصلا بريطانيا مساء أمس الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يحضرا اليوم فعاليات في قلعة وندسور، حيث سيلتقيان بالملك تشارلز والملكة كاميلا، بالإضافة إلى ولى العهد الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت وآخرين.

صور ترامب إبستين الاعتداء الجنسي قلعة وندسور دونالد ترامب
