دبلوماسي إسرائيلي عن الهجوم على مدينة غزة: يهدف لإدامة الحرب

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي سابق، الثلاثاء، إن الهجوم الذي يشنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على مدينة غزة يهدف فقط إلى "إدامة الحرب".

وأكد القنصل الإسرائيلي العام السابق في نيويورك ألون بينكاس، أن العملية البرية في مدينة غزة تبدو بلا أهداف، مضيفا "الموت والخراب والدمار الذي عاناه الفلسطينيون المدنيون في غزة على مدار العامين الماضيين، سيعيشون المزيد من ذلك خلال الأيام والأسابيع المقبلة.. آسف لقول ذلك".

ورجّح بينكاس، أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي البري إلى التضحية بحياة الأسرى الـ20 الأحياء في غزة، معربا عن قلقه كم خطط نتنياهو بشأن أكبر مدينة في القطاع بمجرد اكتمال السيطرة عليها.

وأشار الدبلوماسي السابق، إلى أن إسرائيل ستحتل 75% من قطاع غزة بشكل فعلي، وسيصبح 75% من سكان القطاع دون مستقبل معروف "فيما يكتفي العالم النظر والإدانة والانتقاد والمعارضة".

وأوضح بينكاس، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثبت أنه "محصن" ضد كافة الضغوط الدولية والتحفظات الداخلية.