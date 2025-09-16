الجيش الإسرائيلي: عملياتنا الهجومية الواسعة تزداد بمدينة غزة

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن الغارات الجوية التي نفذها على مدينة غزة هدفت إلى ضرب البنى التحتية لحركة حماس وتمهيد المنطقة لدخول قواته.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن عملياته الهجومية الواسعة تزداد بمدينة غزة من أجل تحقيق أهداف الحرب وتعميق المكاسب، مشيرًا إلى أنه بدأ الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية "عربات جدعون 2" في قلب مدينة غزة.

وذكر الجيش، أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية في مدينة غزة والثالثة ستلتحق بهما قريبًا، موضحًا أن هدف العملية في مدينة غزة تدمير البنية التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة، معلنَا الدخول في مرحلة حاسمة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 60 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الثلاثاء.