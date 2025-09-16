إعلان

بعد هجوم الدوحة.. دبلوماسي لـCNN: مباحثات قطرية– أمريكية بشأن شراكة أمنية ومعدات دفاعية

11:53 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

قطر والولايات المتحدة

وكالات
كشف مصدر دبلوماسي مطّلع لشبكة CNN أن محادثات وُصفت بـ"الجدّية" جرت بين مسؤولين من قطر والولايات المتحدة حول مستقبل الشراكة الأمنية والدفاعية بين البلدين، وذلك عقب الغارة الإسرائيلية على الدوحة الأسبوع الماضي التي استهدفت قيادات من حركة "حماس".

وبحسب المصدر، لم تقتصر المناقشات على تداعيات الضربة الإسرائيلية، بل تناولت أيضًا إمكانية تزويد قطر بمعدات دفاعية أمريكية متقدمة في إطار توسيع التعاون العسكري.

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة، حيث شاركه مأدبة عشاء بعد ثلاثة أيام فقط من الغارة. ترامب بدوره عبّر علنًا عن "استيائه الشديد" من العملية العسكرية الإسرائيلية.

واستضافت الدوحة، الإثنين، قمة عربية-إسلامية لبحث الرد على الهجوم، في وقت يجري فيه قادة خليجيون مشاورات متقدمة لتعزيز منظومة الدفاع المشترك، بحسب ما أكده المصدر ذاته.

وأشار الدبلوماسي أيضًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيصل إلى العاصمة القطرية الثلاثاء، بعد محطته في إسرائيل، لمواصلة النقاشات مع القيادة القطرية.

قطر الولايات المتحدة الغارة الإسرائيلية الهجوم علي الدوحة حركة حماس
