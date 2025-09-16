إعلان

نتنياهو يعترف بعزلة إسرائيل: تهديدات للاقتصاد والصناعات العسكرية

10:56 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات

أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحجم العزلة السياسية التي يعيشها كيان الاحتلال نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة وتداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، معترفًا بانعكاس ذلك على الوضعين الاقتصادي والعسكري لإسرائيل.

وخلال خطاب ألقاه الإثنين في مؤتمر المحاسبين العامين، أشار نتنياهو إلى أنّ العقوبات المحتملة على إسرائيل قد تفرض واقعًا اقتصاديًا جديدًا، قائلًا إن بلاده "ستُجبر أكثر فأكثر على التكيّف مع اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي، بعيدًا عن الاعتماد على التجارة الخارجية".

وأوضح أنّ هذه العزلة "تعيد رسم موقع إسرائيل على الساحة الدولية، بما في ذلك قدرتها على استيراد قطع الغيار الخاصة بالأسلحة والذخائر".

وأضاف بنبرة حذرة: "قد نصل إلى مرحلة تتعطّل فيها صناعاتنا العسكرية. لن يكفي حينها البحث والتطوير أو امتلاك التكنولوجيا المتقدمة، بل ستكون الحاجة ماسة إلى إنتاج كل ما يلزمنا محليًا وبكميات كبيرة".

نتنياهو شبّه التحديات المقبلة بما واجهته أثينا وإسبرطة في عصور مضت، قائلًا: "لا مفر أمامنا، على الأقل في السنوات القليلة المقبلة، من التعايش مع هذه العزلة ومحاولات فرض الطوق علينا".

تصريحات نتنياهو، التي وصفها مراقبون بالقاسية، تزامنت مع تصاعد الضغوط الأوروبية المطالِبة بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل بسبب استمرارها في الحرب ومحاولات السيطرة على مدينة غزة. وعلى إثر الخطاب، شهدت بورصة تل أبيب تراجعًا ملحوظًا، فيما ارتفع سعر صرف الدولار أمام الشيكل.

بنيامين نتنياهو إسرائيل الصناعات العسكرية الاحتلال
