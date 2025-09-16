37 غارة خلال 20 دقيقة فقط.. جيش الاحتلال يٌكثف هجماته على مدينة غزة



وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية منذ ساعات على مدينة غزة، إذ أفاد التلفزيون الفلسطيني بوقوع 37 غارة على المدينة خلال 20 دقيقة فقط.

وقال التلفزيون الفلسطيني، إن القصف الإسرائيلي مستمر، ويتركز القصف المدفعي بدعم من الطيران الحربي في الشمال الغربي لمدينة غزة.

وأشار التلفزيون إلى كثافة نارية في مناطق أبراج المخابرات والكرامة والأحياء الشمالية الغربية من غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من طائرات "الكواد كابتر" تجاه أي هدف متحرك في محيط تلك المواقع.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق، إن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات على مدينة غزة، خاصة في الجزء الشمالي الغربي منها، ويبدو أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الأخيرة لانطلاق عملية "عربات جدعون 2".

ووفق القناة فإن تقديرات جهاز الأمن تشير إلى أن أكثر من 300 ألف من سكان غزة قد غادروا المدينة.

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله: "إن عدد الغزيين الذين تحركوا حتى الآن يسمح ببدء المناورة داخل مدينة غزة"، وفقا لما ذكرته العربية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء الإثنين، أن حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ الفجر ارتفعت إلى 62 شخصا، غالبيتهم في مدينة غزة.