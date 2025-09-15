ترامب يوجه رسالة قوية لتجار المخدرات.. ماذا قال؟

وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة قوية لتجار المخدرات، بعد تنفيذ الجيش الأمريكي ضربة ثانية ضد عصابات الاتجار بالمخدرات في المياه الدولية بفنزويلا.

وخلال منشور له على منصة تروث سوشيال، قال ترامب: "كن حذرًا إذا كنت تحمل مخدرات يمكن أن تقتل الأمريكيين، فنحن نطاردك! لقد كانت للأنشطة غير المشروعة لهذه الكارتلات عواقب مدمرة على المجتمعات الأمريكية لعقود من الزمن، مما أسفر عن مقتل الملايين من المواطنين الأمريكيين أكثر".

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي نفذ هذا الصباح ضربة حركية ثانية ضد عصابات الاتجار بالمخدرات الذين تم التعرف عليهم بشكل إيجابي في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، "وقعت الضربة بينما كان إرهابيو المخدرات المؤكدون من فنزويلا في المياه الدولية ينقلون مخدرات غير مشروعة (سلاح أمريكي قاتل مسموم!) الى الولايات المتحدة".

كما أكد ترامب أن عصابات تهريب المخدرات تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة، والسياسة الخارجية، والمصالح الحيوية لأمريكا، مشيرًا إلى أن الغارة الأمريكية أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين أثناء القتال ولم يصب أي جندي أمريكي.