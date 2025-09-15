نتنياهو يهاجم قطر: تحاول فرض حصار علينا.. وهذا ما سنفعله

وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك محاولة لفرض حصار على إسرائيل من قبل أطراف ودول مختلفة، من بينها قطر، مشدداً على أن تل أبيب "تستثمر الكثير من الأموال والموارد للتصدي لهذا الحصار".

وذكر نتنياهو أن ما وصفه بـ"الحصار" يمتد أيضاً إلى دول في غرب أوروبا، معتبراً أن تحرّكه يعود إلى "أقليات مسلمة عنيفة" حسب تعبيره، وأن بعض هذه الدول أوقفت شحنات أسلحة إلى إسرائيل في إطار هذا الحصار.

وأعلن نتنياهو أن حكومته ستعمل في السنوات المقبلة على زيادة قدرات الصناعة العسكرية الوطنية لتعزيز الاستقلال الدفاعي، مؤكداً عزمه على "خرق الحصار المفروض علينا"، وأضاف أن إسرائيل "لن تُعزل دولياً" لأن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تقف إلى جانبها.

وختم رئيس الوزراء بالقول إن تل أبيب تسعى لرفع الحصار المفروض عليها، وأنها كما نجحت في التصدي لحصار عسكري سابق، ستتمكن أيضاً من "خرق الحصار السياسي".