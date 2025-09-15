بريطانيا تستدعي السفير الروسي وترسل طائرات لبولندا.. ما القصة؟

لندن - (أ ب)

استدعت بريطانيا اليوم الاثنين السفير الروسي في لندن بعد الانتهاك غير المسبوق من روسيا للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث أعلنت المملكة المتحدة أنها سترسل طائرات مقاتلة للمساعدة في الدفاع عن المجال الجوي البولندي.

ووصفت الخارجية البريطانية انتهاك المجال الجوي البولندي والروماني مؤخرا بأنه "غير مقبول" واستدعت السفير الروسي أندريه كيلين.

وقالت الوزارة في بيان إن الانتهاك الخطير وغير المسبوق للمجال الجوي البولندي ولحلف الناتو من جانب طائرات روسية مسيرة الأسبوع الماضي، والذي أعقبه انتهاك جديد للمجال الجوي الروماني يوم السبت، أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكدت الوزارة: "يجب على روسيا أن تفهم أن استمرار عدوانها لا يؤدي إلا إلى تعزيز الوحدة بين الحلفاء بالناتو وعزمنا على الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وسيتم مواجهة أي تدخلات أخرى بالقوة مرة أخرى، كما يجب على روسيا إنهاء حربها غير القانونية على أوكرانيا".

وأضافت الوزارة أن "بريطانيا تقف متحدة مع بولندا ورومانيا وأوكرانيا وحلفائنا في حلف الناتو في إدانة هذه الأفعال المتهورة".

في غضون ذلك، قال الجيش البريطاني اليوم الاثنين إن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية ستنضم إلى عدة دول أوروبية أخرى في مهام دفاعية فوق بولندا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات من طراز "تايفون" ستنضم إلى طائرات من الدنمارك وفرنسا وألمانيا في المهمة، والتي أطلق عليها اسم "الحارس الشرقي"، والتي تشمل طائرات مقاتلة أوروبية إضافية وسفينة حربية وأنظمة دفاع جوي، بالإضافة إلى مهمة حفظ الأمن الجوية الحالية والدفاعات الأرضية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "سلوك روسيا المتهور هو تهديد مباشر للأمن الأوروبي وانتهاك للقانون الدولي، ولهذا السبب ستدعم المملكة المتحدة جهود حلف الناتو لتعزيز جناحه الشرقي من خلال الحارس الشرقي".