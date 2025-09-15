اعترافات صادمة لقناص إسرائيلي بمقتل مدنيين فلسطينيين في غزة

وكالات

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تحقيقًا يكشف اعترافات صادمة لقناص في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حول عمليات إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد القناص الذي رفض ذكر هويته، أنه أثناء حماية قوافل المساعدات تُوضع "حدود وهمية"، ويُطلق النار على أي شخص يتجاوزها، مشيرًا إلى أنه قتل عددًا من المدنيين بينهم أطفال دون معرفة العدد الدقيق.

واعترف قناص آخر يدعى دانييل راب، وكان لاعب كرة سلة سابق من ضواحي شيكاغو، قبل الانتقال لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه أطلق النار على الشاب أثناء محاولته استعادة جثة شقيقه، موضحًا في مقابلة أن هذا السلوك لم يثير اهتمامه سوى كونه خارجًا عن الحدود التي وضعها الفريق.

كما أظهر التحقيق استخدام فريق قناصة يُعرف باسم "رفائيم"، ليس له صلة بالوحدات الخاصة الرسمية، لمواقع محددة بعيدة عن مرمى المدنيين لتسهيل عمليات القتل، ونشروا فيديوهات توثق أعمالهم مما ساعد منظمات حقوق الإنسان على تقديم شكاوى ضدهم.

وأكد التقرير أن القانون الدولي يحمي المدنيين وحقهم في انتشال الجثث، وأن إطلاق النار على من يقوم بهذه المهمة يمثل انتهاكًا.