رئيس وزراء قطر يبحث مع المبعوث الأمريكي آخر تطورات الأزمة السورية

04:42 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

وكالات

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، إن آل ثاني بحث مع المبعوث الأمريكي آخر المستجدات في سوريا، وسبل التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لدعم الاستقرار فيها.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا، بالنيابة عن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو عن دعمه لقطر ورئيس وزرائها.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي يزور فيه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قطر.

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني سوريا قطر
