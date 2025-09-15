إعلان

لبيد: التحرك في قطر يمثل فشلًا آخر يحاول نتنياهو التغطية عليه

04:25 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن الهدف من التحرك في قطر (في إشارة إلى الضربة الجوية) لم يكن إيصال رسالة، مؤكدًا أنها تمثل فشلًا آخر يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التغطية عليه.

وأضاف لبيد -ردًا على نتنياهو- أن العزلة ليست قدرًا محتومًا بل نتيجة سياسة خاطئة وفاشلة لرئيس الوزراء وحكومته.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- إن إسرائيل بدأت تدخل حالة من العزلة، وإنها ستضطر للتكيف مع اقتصاد يحمل علامات الاقتصاد المغلق، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عنه.

